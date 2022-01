Pour faciliter l'accès à l'information sur ses activités: La Douane à l'ère numérique

Le Colonel Abdourahmane Wade, par ailleurs Directeur des Systèmes d'Information de la Direction générale des Douanes, lors de son passage à la Rts, a dévoilé l'agenda de l'année 2022, avec des innovations de taille sous l'aspect numérique. L'officier a fait savoir que la Douane pour faciliter son travail et avoir des informations en temps réel, va se doter de matériel ultra sophistiqué comme des drones, histoire d'être au diapason et de pouvoir contrôler les activités des trafiquants. La Douane qui a fait rentrer plus de 1000 milliards FCfa pour le compte de l'année 2021, espère faire mieux avec son équipement numérique.

Jeudi 27 Janvier 2022 à 05:23