Pour faire grossir les fesses: des médicaments frauduleusement acheminés au Sénégal via Dubaï Apparemment, certaines femmes sénégalaises n'ont pas retenu la leçon avec le couple ivoirien qui a fait des dégâts corporels, psychologiques sur leurs clientes qui voulaient se faire grossir les fesses.

En effet, il a été constaté par une citoyenne sur les réseaux sociaux, (Tik Tok et Instagram) que des vendeuses proposent des médicaments achetés à Dubaï pour faire grossir les fesses (photo).



"Ces médicaments sont achetés en quantité et acheminés au Sénégal. Des citoyens comme moi se posent la question à savoir comment des commerçants peuvent faire entrer des médicaments surtout en grande quantité sur le territoire sans que la douane n'intervienne" , fait savoir la source de Leral qui ajoute que qu' "au Sénégal, c'est la DPM qui a le droit d'importer des médicaments" , argumente-t-elle.



Conséquences



Selon notre source, "il faut attirer l'attention des utilisatrices sur les conséquences de ces médicaments détournés de leur usage sur leur santé" . Elle poursuit: "la pharmacie nationale m'a orienté vers la DPM, c'est elle qui s'occupe des autorisations pour l'importation de médicaments et apparemment, les vendeuses n'en ont pas".



Pour rappel, il y a de cela quelques mois, un couple ivoirien , logé aux Almadies, pratiquait le grossissement des fesses avec des injections qui ont fait beaucoup de ravages: patientes paralysées, dysfonctionnements corporels et autres déboires.



