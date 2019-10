Pour faire revenir le calme en Guinée: Abdoulaye Bathilly convie le président Condé à pas briguer un 3e mandat La situation en Guinéé devient de plus en plus alarmante ces derniers jours. Des manifestants issus du la société civile et des partis d'opposition, investissent les rues pour dire à Alpha Condé: "Non à un 3e mandat, d'ou les affrontements entre ces derniers et les forces de l'ordre. Pour faire revenir le calme, le Professeur Abdoulaye Batilly invite Condé à ne pas en briguer un 3e.

Le FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution composé des membres de la société civile et des partis de l'opposition, ne badine pas. Du matin au soir, ils investissent les rues causant ainsi de violents affrontements contre les forces de l'ordre. Résultats: des pertes en vies humaines, des blessures, des déplacements de populations. Les échauffourées qui ont éclté en Guinée ont fait un bilan de trois morts par balle selon des témoins et plusieurs blessés dont un gendarme.



D'ailleurs, le Professeur Abdoulaye Batilly, fidèle défenseur de l'Unité Africaine, invite le Président Condé à ne pas briguer un 3e mandat afin que la paix revienne dans cette partie de l'Afrique.



"Cette tragédie, vous pouvez y mettre un terme aujourd’hui même, en annonçant le retrait de ce projet de nouvelle Constitution en faveur d’une concertation nationale, sur la base d’un engagement solennel à ne pas briguer un troisième mandat. Une telle décision vous grandirait, vous donnerait une place exceptionnelle dans l’histoire de la Guinée martyre. L’Afrique vous serait reconnaissante en cette période particulièrement décisive pour l’avenir de nos Peuples, pour lesquels vous, nous et d’autres camarades se sont engagés depuis plus de cinq décennies. C’est à mon avis la meilleure voie pour une transition apaisée et durable », a t-il déclaré dans le journal "Le Quotidien".



Le président Alpha Condé

Agé de 81 an Alpha Condé, né le 4 mars 1938 à Boké en Basse-Guinée, a été victime du régime du président Sékou Touré en 1970. celui-ci le condamne à mort par contumace et le contraint comme bon nombre de ses compatriotes intellectuels, de rester hors de son pays.



De retour à Conakry le 17 mai 1991, le chef du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) est emprisonné pendant plusieurs mois par le président Lansana Conté.

Il est venu au pouvoir le 7 novembre 2010, et prend ses fonctions le 21 décembre 2011.



Son deuxième et dernier mandat s'achève en octobre 2020.; Les opposants dénoncent un projet de révision de la Constitution évoqué par le pouvoir.

