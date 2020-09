Pour faute de paiement de loyer, Apr Mbour ne dispose plus de siège dans ladite région

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

L'Alliance pour la république (Apr) ne dispose plus de siège dans le département de Mbour. Après la Présidentielle, les responsables ont refusé de payer la location des deux permanences qui symbolisaient les deux tendances qui rivalisaient dans le département.



Selon L'As, aujourd'hui, faute de paiement de loyer, ils ont tous été chassés de leurs locaux. Jusque-là, l'ensemble des responsables du parti au pouvoir dans le département de Mbour ne veut pas encore chercher un nouveau local malgré le cri du cœur des jeunes aperistes. Même si le département compte deux ministres, un député, des directeurs généraux, des PCA, des membres du HCCT et CESE, tout ce monde opte pour l'omerta.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos