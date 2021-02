Pour freiner les rumeurs autour des vaccins contre la Covid-19: Abdoulaye Diouf Sarr, premier Sénégalais à être vacciné

Le Sénégal va démarrer demain mardi, sa campagne de vaccination anti-Covid. D'après ‘’SourceA’’, le ministre de la Santé et de l’Action sociale sera le premier Sénégalais à se faire vacciner, afin de tuer les folles rumeurs qui entourent les vaccins contre le coronavirus.



Nos confrères précisent également que l’objectif visé par Abdoulaye Diouf Sarr, c’est de convaincre les plus sceptiques quant aux bienfaits de la vaccination.

