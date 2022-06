Pour l’augmentation de leurs pensions : Les retraités dans la rue, mardi prochain

Dans sa lutte pour la revalorisation des pensions de retraite Fnr, l’Association nationale des retraités civils et militaires (Anrcm/Fnr) peut compter sur le soutien des centrales syndicales. Les représentants des centrales syndicales (Cnts, Csa, Fgts et Unsas), qui ont rencontré les membres de cette association, se sont engagés à les soutenir dans leur « combat contre la marginalisation, l’oubli et l’injustice dont ils demeurent victimes de la part du gouvernement ».



Dans ce cadre, les centrales syndicales « invitent et exhortent les travailleurs en activité et ceux à la retraite, au grand sit-in ou rassemblement pacifique qui sera organisé par l’Anrcm/Fnr devant la Direction des Pensions au Point E, le mardi 28 juin à partir de 11 heures ».



Dans un communiqué, les centrales et ladite association sont revenues sur les raisons de ce rassemblement. Elles exigent ainsi « la revalorisation substantielle des pensions Fnr à hauteur de 55%, en tenant compte du coût de la vie et de la promesse de l’ancien Premier ministre, M. Mouhamed Boun Abdallah Dione, dans son Discours de politique générale devant l’Assemblée nationale en 2017 ».



Et les auteurs du document d’expliquer : « L’adoption et l’application de ces mesures ne seront que rendre Justice à d’anciens braves travailleurs qui ont rendu de loyaux et éminents services à l’Etat et à la Nation. Il s’y ajoute que leurs pensions ont fait l’objet d’un gel total depuis onze ans (11 ans), alors que leur pouvoir d’achat n’a cessé de dégringoler durant cette décennie, avec le renchérissement continu du coût de la vie devenu insupportable de nos jours ».



Dans la même veine, ils demandent « l’augmentation dans les meilleurs délais, des pensions, consécutivement à la hausse de 5 points de la valeur du point indiciaire ». Ce, soutiennent-ils, « conformément à l’article 29 de la loi 81-52 du 10/71981 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite ». Les centrales syndicales et les membres de cette association veulent aussi qu’il soit mis fin aux « tergiversations quant à la signature du projet de décret d’augmentation des pensions Fnr à hauteur de 10% à 25%, en souffrance dans les circuits administratifs depuis fort longtemps ».



Par ailleurs, les centrales syndicales et l’Anrcm/Fnr disent sceller « une alliance pour la défense conséquente des retraités et de la retraite ». C’est dans cet esprit, renseignent-elles, qu’il est exigé « du gouvernement, la mise à disposition à temps suffisant du projet de décret réformant le Fnr par la création de la Caisse autonome des pensions ». Selon les auteurs du document, « c’est pour permettre des échanges approfondis et fructueux dans l’adoption consensuelle de cette réforme fondamentale qui pèsera sur l’avenir de près d’une centaine de milliers de retraités Fnr actuels et bien d’autres à l’avenir ».