Pour l’obtention de son Master en Finances et Gestion Publique : Félicitations à Balla Preira

« C’est avec une immense fierté que nous adressons nos plus sincères félicitations à Balla Preira, qui vient d’obtenir son Master en Finances et Gestion Publique avec la mention BIEN. Machallah !



Ce diplôme est le fruit d’années de travail acharné, de persévérance et de sacrifices. Malgré un parcours professionnel déjà riche et un statut établi, il a choisi de retourner à l’école pour approfondir ses connaissances et mieux servir son pays. Pendant 25 ans, il a accumulé une expertise précieuse en finances publiques, un domaine où il excelle et dont il est l’un des meilleurs connaisseurs.



Son humilité, son engagement et son sens du devoir l’ont poussé à se surpasser, à veiller tard dans la nuit pour lire et étudier, afin de se perfectionner davantage. Aujourd’hui, tous ces efforts portent leurs fruits, et nous sommes fiers de célébrer cette réussite.



Le peuple doit savoir que Balla Preira a bien travaillé. Ce n’est que le début d’un avenir encore plus brillant, car le meilleur reste à venir pour lui. Yalnala djigué ! »