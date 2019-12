Pour la libération de Baacar Diop : Les étudiants dans la rue aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 11:09

La lutte pour la libération des étudiants et de Dr Babacar Diop envoyés en prison pour une marche non autorisée s’intensifie à l’Université Cheikh Anta Diop. Alors que le Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (Saes) a décrété une grève de 48h (samedi et lundi), les étudiants annoncent des intifada dans les rues de la capitale. Ils vont descendre dans la rue aujourd’hui dans la matinée pour, disent-ils, se faire entendre. Selon L’As qui donne l’information, ils prévoient d’ériger barricades sur les voies qui ceinturent le canal 4 afin de perturber la circulation. Ils exigent la libération sans condition de leur enseignant et de leurs camarades embastillés.



