Pour la « pérennité du Libéralisme », Jules Ndéné Ndiaye et Cie invitent leurs ex-« frères » à soutenir Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Août 2018

Ils ont déserté le Parti démocratique sénégalais pour soutenir Macky Sall. A 6 mois de la Présidentielle, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup, Serigne Mbacké Ndiaye et autres invitent « tous les Libéraux à se joindre à cette belle initiative qui, à n’en pas douter, pourra assurer la pérennité du Libéralisme ».



Et cette « belle initiative » n’est rien d’autre que les résolutions qu’ils ont prises hier au domicile de Souleymane Ndéné Ndiaye. Il s’agit, pour eux, de « soutenir le candidat Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2019, de fédérer toutes les forces libérales autour de cet objectif, de formaliser ce cadre dans le but de le rendre plus performant et d’élaborer un plan d’action couvrant le territoire et la diaspora ».



Cette rencontre, souligne le communiqué, a enregistré la participation « d’anciens responsables du Pds (Premier ministre, ministres, députés, directeurs généraux, maires, hauts fonctionnaires et cadres, membres de l’Ujtl, etc.), mais aussi d’hommes politiques venant d’horizons divers ».













Le Quotidien

