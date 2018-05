Pour la réélection du Président, Macky Sall en 2019 : Landing Mbengue, le premier adjoint au maire de Bambilor adoube le Ministre Oumar Guèye

C’est effectif. Landing Mbengue a tourné le dos au député maire de Bambilor Ndiagne Diop. Le premier adjoint au maire de Bambilor se range désormais derrière le Ministre de la Pêche et maire de Sangalkam, pour la réélection de son Excellence le Président Macky Sall. En présence du Khalife de Bambilor, de l’Imam Ratib et des autres autorités religieuses et coutumières, Landing déclare : « Il y’a un seul et unique camp, c’est celui du Président Macky SALL, porté et incarné par une personne morale : le ministre Oumar Gueye. Et nous l’avons élu coordonnateur du département de Rufisque ». L’ex bras droit du député maire de Bambilor de rappeler que « le ministre Oumar Gueye a siégé dans le gouvernement de Macky Sall pendant six (6) ans. Avec une telle expérience, c’est normal qu’il hérite du poste de coordonnateur du département de Rufisque. Et que c’est grâce à lui que Ndiagne Diop est devenu, aujourd’hui ce qui l’est, après avoir participé activement au processus ».

Exposant les raisons qui l’ont poussé à réunir tous les responsables apéristes de la commune de Bambilor, des 4C, et ceux du département pour les inviter à faire un grand bloc pour réélire son Excellence le Président Macky Sall, le premier adjoint a expliqué au public : « Dans les 4C, les tous maire ont été installés par le ministre de la Pêche et de l’Economie Oumar Gueye. IL est grand temps alors qu’on rentre dans les rangs avec beaucoup de discipline pour permettre au Président d’avoir un second mandat en 2019 ». L’ex allié du maire de Bambilor Ndiagne Diop a ainsi saisi la balle au rebond pour exprimer ses doléances. Ce responsable authentique de l’APR a demandé une meilleure considération dans le parti. « Mes ambitions dans la localité c’est comme toute personne politique, Je suis dans le dispositif départemental j’y demeure et j’attends toujours que le département puisse instruire le sommet pour que j’aie des responsabilités dans le parti », expose le désormais nouvel allié du Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime.

Durant cette cérémonie, le khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, qui n’a pas manqué de formuler des prières pour la paix dans ce pays, a salué la démarche irréversible du Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime pour la réélection du Président Macky SALL. Présent à ce récital de coran, M Oumar Gueye était accompagné de l’honorable député Souleymane Ndoye, de EL hadadji Samb 2e adjoint au maire de BAMBILOR , de Mamadou Sall Diop responsable apériste à Bambilor , de Demba Diallo du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, de Mme Madeleine Ndiaye, Vice-présidente du Conseil Départemental de Rufisque, des autres responsables politiques et des chefs de village, qui ont tous honoré de leur présence à l’invitation de pour répondre à l’invitation du premier adjoint au maire de Bambilor.