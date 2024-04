Pour le déclenchement des accords avec le Qatar: Lettre ouverte à Mme Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture

Madame le Ministre, L’honneur m’échoit de vous adresser cette correspondance de portée publique, afin d’attirer votre haute attention sur l’impératif de mettre en vigueur les conventions signées avec le Qatar en 2017. Il s’agit du protocole d’entente dans le domaine de la Jeunesse, de l’accord sur le plan du Sport et d’un accord Culturel. Votre nomination saluée à l’unanimité aussi bien par les mouvements de Jeunesse, ceux sportifs que ceux culturels démontrent à suffisance la lourde charge qui pèse sur vos épaules.



A vous entendre, lors de vos différentes passations de services, je suis convaincu que vous avez pleinement conscience du travail titanesque qui vous attend. Dans cette dynamique, l’entrée en vigueur puis la mise en œuvre des accords susmentionnés signés depuis 7 ans, facilitera grandement l’atteinte de vos objectifs, dans la mesure où ils couvrent l’ensemble des départements dont vous êtes à la tête.



Notons qu’au Qatar, la Jeunesse, le Sport et la Culture ne sont pas des secteurs anodins mais des outils de soft power. De véritables leviers diplomatiques comme l’ont consacré 2019 avec Doha comme capitale de Jeunesse Islamique, 2022 avec l’organisation du mondial de football, et 2024 avec la Présidence de la Conférence des Ministres de la Culture du monde Islamique. Sur la géopolitique du sport, cette année 2024, pas moins de 15 championnats du monde sont entrain de se dérouler au Qatar.



Doha est un géant affirmé qui dispose du PSG et de la chaine mondiale Bein Sports. Un reportage de 05 mn de cette chaine, en guise de promotion sur Dakar Aréna ou le stade Abdoulaye Wade, touchera des millions de passionnés dans le monde et attirera pas mal de promoteurs d’évènements de haut niveau, de sponsors, ou d’investisseurs tel que Sheikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim Al Thani, patron de Qatar Islamic Bank. Ce businessman avait fait une offre de 6 milliards de dollars pour s’offrir Manchester United, environ 3 mille milliards de FCFA, une modique somme, correspondant à plus de la moitié du budget du Sénégal.



La passion du sport le vaut bien et n’a vraiment pas de limite pour Doha. Les ressortissants qataris: Cheikh Saoud Ali Al Thani Président de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), Youssouph Al Kazim membre du Comité exécutif de la Fédération Internationale de Boxe, Dahlan Jumaan Al Hamad Président de la Fédération Asiatique d’Athlétisme, ont le pouvoir d’influer positivement sur la destinée sportive du Sénégal. Son Altesse Cheikh Joaan Bin Hamad Al Thani frère de l’Emir, Son Altesse Sheikha Hind Bin Hamad Al Thani sœur de l’Emir et Mr Jassim Rashid Al Buenain, qui ont rejoint le CIO, respectivement la Commission de l'Olympisme 365, la Commission de l'éducation olympique et la Commission du programme olympique, peuvent être d’un apport substantiel pour le Sénégal qui organisera dans deux ans les Jeux Olympiques de la Jeunesse, une première en Afrique.



Donc Madame le Ministre, vous ne pouvez pas avoir des objectifs si grands, à atteindre et négliger le Qatar avec qui, un triptyque d’accords (Jeunesse-Sport-Culture) lie le Sénégal dans les domaines dont vous avez la responsabilité. Les sexistes disent ceci: par ce qu’elle est une femme, elle échouera. Si la mission devient difficile, elle sortira de piste. Moi j’ai répondu: elle réussira par ce qu’elle en a les capacités et par ce qu’elle sera soutenue.



Sa mission sera la nôtre. Je les ai mis au défi, ils auront tort. Ce qui est sûr est que Madame le Ministre ne peut pas suivre notre modeste suggestion pour ne pas dire recommandation, de s’allier au Qatar et, au finish, ne pas réussir les missions assignés par le Président de la République SE Bassirou Diomaye FAYE et Mr le Premier ministre Ousmane SONKO. Surtout que le Qatar et le Sénégal, dans la période 2024-2026, assurent respectivement la Présidence et la Vice-présidence de la Conférence des Ministres de la Culture du monde Islamique.



Le succès du mandat de ce duo, serait, en partie, tout à votre honneur Mme Khady DIENE GAYE. La communauté musulmane composée de 57 Etats membres de l’OCI, à travers l’ICESCO, suivent avec intérêt ce que va donner le tandem Qatar-Sénégal. On ne va décevoir la Oumah islamique. Ainsi, l’association « Cercle d’Amitié Sénégalo-Qatari » que je préside, dévouée depuis 10 ans à la promotion de la coopération entre les deux pays, est disposée conformément à sa vocation, à vous accompagner en termes d’initiatives avec le Qatar, notamment dans la mise en œuvre des recommandations de la Déclaration de Doha sur le renouvellement de l’action culturelle dans le monde islamique.



Alors Khady DIENE GAYE, je me permets de vous tutoyer respectueusement dans l’esprit sportif, pour vous dire que: la balle est dans votre camp.



Par Djily Mbaye FALL / djilymbayefall@gmail.com



