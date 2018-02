Pour le départ d’Aly Ngouille Ndiaye : L’opposition assiège le ministère de l’Intérieur le 9 mars prochain

L’opposition ne décolère pas contre le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Après avoir dénoncé ses propos et exigé sa démission, elle a décidé de passer à une étape supérieure. En effet, les partis regroupés autour de l’Initiative pour les élections démocratiques (IED), lancent un appel à manifester devant le siège de son ministère. Ce sera le vendredi 9 mars prochain à 11 heures, informe le journal « Les Echos ».



Pour rappel lors d’une émission «Carte sur table sur la 2Stv », le ministre de l’Intérieur avait déclaré : “J’ai la ferme intention de travailler pour que le Président Macky Sall gagne au 1er tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019. Pour cela, d’abord, je ferai inscrire tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall. Je m'emploierai pour qu'ils récupèrent leurs cartes d'électeurs et je les aiderai à aller voter pour Macky Sall. Et quand je le dis, vous pouvez me croire. Car même si je n’ai pas duré dans le champ politique, je ne m’engage jamais dans le vide “.



Pour l’opposition, Aly Ngouille Ndiaye a montré que son problème n’est pas de faire en sorte que tous les Sénégalais puissent disposer de leurs cartes d’électeurs mais qu’il s’occupe exclusivement des électeurs de l’APR, qui doivent faire réélire son candidat, Macky Sall. Outre son départ du ministère de l’Intérieur, l’opposition qui soupçonne les prémices d’un hold-up électoral, exige qu’une autorité indépendante s’occupe de la question des élections.