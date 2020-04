Pour les Sénégalais de France: La 1ère tranche de l’aide d’urgence disponible

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Avril 2020 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|

L’information est donnée par l’ambassade du Sénégal en France, Monaco et Andorre. En effet, elle porte à la connaissance de la communauté sénégalaise résidant dans cette partie du monde que la première tranche de l’aide d’urgence qui leur est destinée est disponible.





«Dans cette première tranche, une allocation sera octroyée en priorité aux familles des compatriotes décédés du Coronavirus en France. A cet effet, les familles concernées sont priées de prendre contact avec les services consulaires à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et au Havre, pour les formalités y afférentes», renseigne le service de presse et de communication de l’ambassade relayé par Igfm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos