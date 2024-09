Pour les besoins de son mariage: Le gérant d’un transfert d’argent détourne 8 millions

L’actualité est marquée par une série d’agressions et de meurtres. À Nguékokh, un homme a pensé devoir en profiter pour s’en sortir en trompant la religion des policiers enquêteurs. Gérant d’un transfert d’argent, il a simulé une agression consistant à mettre la main sur une somme de 8 millions de FCFA. En réalité, le mis en cause voulait se marier et n’avait pas les moyens de son ambition.



A en croire Bes Bi, l'idée lui vint de faire croire à une agression dont il serait l’objet. Malheureusement pour lui, les éléments du Commissariat de Police de Saly ont pu se rendre compte que tout cela n’était qu’une machination.



Pressé par les limiers, le mis en cause passe aux aveux. Il soutient qu’il voulait se marier et qu’il était incapable d’honorer tous ses engagements. Il a été placé sous mandat de dépôt.