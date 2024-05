Pour les médias américains:TikTok et sa société mère poursuivent le gouvernement américain... Selon plusieurs médias américains, le 7 mai, heure locale, la plate-forme de médias sociaux de courtes vidéos TikTok et sa société mère Bytedance ont déposé conjointement une plainte auprès de la Cour fédérale des États-Unis, demandant au tribunal de se prononcer sur la «Protecting Americans fromForeignAdversaryControlled Applications Act» visant à obligeant TikTok à se désengager de Bytedance.



Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2024 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|





Selon Reuters, TikTok a déclaré dans l'acte d'accusation soumis le 7 à la Cour d'appel du circuit de Washington, D.C., que « c'est la première fois dans l'histoire du Congrès américain qu'une loi est promulguée pour imposer une interdiction permanente à l'échelle nationale d’une plateforme spécifique. TikTok a déclaré que l'interdiction de TikTok violait clairement les droits du premier amendement de 170 millions d'Américains. "Il ne fait aucun doute que ce projet de loi obligera TikTok à fermer ses portes avant le 19 janvier 2025".



TikTok a également affirmé que le Congrès américain n'avait fourni aucune preuve pour justifier son projet de loi que la plateforme sociale présentait des risques en matière de sécurité des données ou de propagande politique étrangère. Une vente forcée est commercialement, techniquement et juridiquement peu pratique. L'interdiction ne repose sur aucune preuve convaincante, mais uniquement sur des spéculations et des préoccupations concernant la sécurité des données et la manipulation du contenu. Ces préoccupations, si elles existent, peuvent être résolues par le biais d'initiatives déjà en place, telles que le « Texan Plan ».



TikTok a déclaré avoir dépensé des milliards de dollars au cours des quatre dernières années pour faire face aux risques potentiels de sécurité, un effort surnommé " Texan Plan", et a également signé un projet d'accord de sécurité nationale de 90 pages qui permettrait au gouvernement américain de prendre une décision d’engagement"extraordinaire". TikTok a séparé les données de ses utilisateurs américains du reste des opérations de l'entreprise et fait superviser par des tiers ses recommandations de contenu.



Reuters a rapporté que ce procès est la dernière mesure prise par TikTok pour préserver ses activités aux États-Unis. "TikTok se bat pour sa survie aux Etats-Unis, et dans les prochains mois, ce combat se déroulera principalement devant les tribunaux." L'analyse américaine du "New York Times" estime que cette question est particulièrement difficile en période d'élections et du président Biden ; et les législateurs sont confrontés à des réactions négatives potentielles de la part des utilisateurs de l’application populaire. TikTok compte un large éventail d'utilisateurs aux États-Unis. Du partage de danses virales aux commentaires politiques, TikTok s'est intégré dans la vie des gens, en particulier pour ceux qui gagnent leur vie sur la plateforme en tant que créateurs de contenu.



Selon les médias publics, ce procès n’est pas la première fois que TikTok poursuit le gouvernement américain. En 2020, le président Trump de l’époque a signé un décret obligeant ByteDance à céder les activités de TikTok aux États-Unis dans un délai de 90 jours, sous peine d’interdiction. TikTok, ses employés et les créateurs de la plateforme ont chacun poursuivi le gouvernement américain et ont obtenu gain de cause, le tribunal ayant levé l'interdiction.



Il y a quelques jours, ByteDance a déclaré aux médias que les informations des médias étrangers selon lesquelles ByteDance cherchait à vendre TikTok étaient fausses et que ByteDance n'avait pas l'intention de vendre TikTok. Selon TikTok et ByteDance, le projet de loi « vendre ou interdire » TikTok prive non seulement l'entreprise du droit à une protection égale, mais entraînera également le détournement illégal de la propriété privée de l'entreprise.



En outre, le projet de loi a également suscité une certaine controverse aux États-Unis. Les organisations américaines de défense des droits civiques, notamment l'American Civil Liberties Union et l'Electronic Frontier Foundation, ont publié de nombreuses déclarations condamnant le projet de loi comme une violation du premier amendement et créera un précédent pour le contrôle excessif du gouvernement américain sur les médias sociaux et la parole. Le Congrès américain s’est toujours engagé à protéger les droits du premier amendement, même face aux problèmes de sécurité nationale.



Par exemple, la « International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) » donne au président de larges pouvoirs pour traiter des questions nationales. Le Congrès américain a apporté de nombreuses révisions à l’IEEPA, mais la loi stipule toujours clairement que le président n’a pas de pouvoir indirect de superviser les « communications personnelles » ou l’importation ou l’exportation de « toute information ou matériel informatif » dans la mesure où le projet de loi entrerait en conflit avec le premier amendement.



Historiquement, le Congrès américain n’a jamais créé un ensemble de règles pour une plateforme donnée et un autre ensemble de règles pour les autres plateformes. Ce projet de loi traite TikTok différemment des autres sociétés du même type et prive TikTok de son droit à une protection égale en vertu de la loi. Il viole également le principe de protection égale du cinquième amendement de la Constitution américaine. Par conséquent, pour TikTok, poursuivre le projet de loi pour violation de la Constitution américaine sera leur dernier recours pour savoir s'ils peuvent continuer à rester sur le marché américain.



Source :



Des rapports publics montrent que depuis mars de cette année, au nom de la « protection de la sécurité nationale », le Congrès américain a rapidement présenté un projet de loi visant à interdire TikTok. Le 24 avril, le président américain Biden a signé un projet de loi adopté par la Chambre et le Sénat du Congrès américain, le « Protecting Americans fromForeignAdversaryControlled Applications Act ». Le projet de loi implique de forcer ByteDance à céder ses applications aux États-Unis dans un délai de 270 jours, sinon TikTok fera face à une interdiction nationale aux États-Unis. Si la vente de TikTok progresse, il y aura une période de prolongation de vente de 90 jours.Selon Reuters, TikTok a déclaré dans l'acte d'accusation soumis le 7 à la Cour d'appel du circuit de Washington, D.C., que « c'est la première fois dans l'histoire du Congrès américain qu'une loi est promulguée pour imposer une interdiction permanente à l'échelle nationale d’une plateforme spécifique. TikTok a déclaré que l'interdiction de TikTok violait clairement les droits du premier amendement de 170 millions d'Américains. "Il ne fait aucun doute que ce projet de loi obligera TikTok à fermer ses portes avant le 19 janvier 2025".TikTok a également affirmé que le Congrès américain n'avait fourni aucune preuve pour justifier son projet de loi que la plateforme sociale présentait des risques en matière de sécurité des données ou de propagande politique étrangère. Une vente forcée est commercialement, techniquement et juridiquement peu pratique. L'interdiction ne repose sur aucune preuve convaincante, mais uniquement sur des spéculations et des préoccupations concernant la sécurité des données et la manipulation du contenu. Ces préoccupations, si elles existent, peuvent être résolues par le biais d'initiatives déjà en place, telles que le « Texan Plan ».TikTok a déclaré avoir dépensé des milliards de dollars au cours des quatre dernières années pour faire face aux risques potentiels de sécurité, un effort surnommé " Texan Plan", et a également signé un projet d'accord de sécurité nationale de 90 pages qui permettrait au gouvernement américain de prendre une décision d’engagement"extraordinaire". TikTok a séparé les données de ses utilisateurs américains du reste des opérations de l'entreprise et fait superviser par des tiers ses recommandations de contenu.Reuters a rapporté que ce procès est la dernière mesure prise par TikTok pour préserver ses activités aux États-Unis. "TikTok se bat pour sa survie aux Etats-Unis, et dans les prochains mois, ce combat se déroulera principalement devant les tribunaux." L'analyse américaine du "New York Times" estime que cette question est particulièrement difficile en période d'élections et du président Biden ; et les législateurs sont confrontés à des réactions négatives potentielles de la part des utilisateurs de l’application populaire. TikTok compte un large éventail d'utilisateurs aux États-Unis. Du partage de danses virales aux commentaires politiques, TikTok s'est intégré dans la vie des gens, en particulier pour ceux qui gagnent leur vie sur la plateforme en tant que créateurs de contenu.Selon les médias publics, ce procès n’est pas la première fois que TikTok poursuit le gouvernement américain. En 2020, le président Trump de l’époque a signé un décret obligeant ByteDance à céder les activités de TikTok aux États-Unis dans un délai de 90 jours, sous peine d’interdiction. TikTok, ses employés et les créateurs de la plateforme ont chacun poursuivi le gouvernement américain et ont obtenu gain de cause, le tribunal ayant levé l'interdiction.Il y a quelques jours, ByteDance a déclaré aux médias que les informations des médias étrangers selon lesquelles ByteDance cherchait à vendre TikTok étaient fausses et que ByteDance n'avait pas l'intention de vendre TikTok. Selon TikTok et ByteDance, le projet de loi « vendre ou interdire » TikTok prive non seulement l'entreprise du droit à une protection égale, mais entraînera également le détournement illégal de la propriété privée de l'entreprise.En outre, le projet de loi a également suscité une certaine controverse aux États-Unis. Les organisations américaines de défense des droits civiques, notamment l'American Civil Liberties Union et l'Electronic Frontier Foundation, ont publié de nombreuses déclarations condamnant le projet de loi comme une violation du premier amendement et créera un précédent pour le contrôle excessif du gouvernement américain sur les médias sociaux et la parole. Le Congrès américain s’est toujours engagé à protéger les droits du premier amendement, même face aux problèmes de sécurité nationale.Par exemple, la « International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) » donne au président de larges pouvoirs pour traiter des questions nationales. Le Congrès américain a apporté de nombreuses révisions à l’IEEPA, mais la loi stipule toujours clairement que le président n’a pas de pouvoir indirect de superviser les « communications personnelles » ou l’importation ou l’exportation de « toute information ou matériel informatif » dans la mesure où le projet de loi entrerait en conflit avec le premier amendement.Historiquement, le Congrès américain n’a jamais créé un ensemble de règles pour une plateforme donnée et un autre ensemble de règles pour les autres plateformes. Ce projet de loi traite TikTok différemment des autres sociétés du même type et prive TikTok de son droit à une protection égale en vertu de la loi. Il viole également le principe de protection égale du cinquième amendement de la Constitution américaine. Par conséquent, pour TikTok, poursuivre le projet de loi pour violation de la Constitution américaine sera leur dernier recours pour savoir s'ils peuvent continuer à rester sur le marché américain.Source : https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798525551878524554&wfr=spider&for=pc&searchword=TikTok%E5%9C%A8%E7%BE%8E ://

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook