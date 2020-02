Pour motifs économiques : La CDE licencie 200 agents Le Consortium d’entreprises du Sénégal (CDE) a licencié 200 agents pour motifs économiques. Jadis fleuron des BTP du Sénégal, l’entreprise se trouve aujourd’hui confrontée à des difficultés financières accrues et n’est plus en mesure de soutenir sa grosse masse salariale, qui tourne entre 400 et 600 millions de francs CFA pour 4000 employés. Toutefois, selon le directeur des Ressources humaines de la boîte, toutes les procédures de licenciement ont été respectées. Les travailleurs concernés ont reçu toutes leurs indemnités de congé, de licenciement, entre autres, après un préavis de licenciement.

