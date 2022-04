Pour non-respect de la parité : La Cour d’appel invalide des bureaux municipaux à Dakar

Les collectivités locales vont-elles se conformer à l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar ? Hier, l’instance judiciaire a vidé 21 recours introduits, d’après l’Observatoire national sur la parité, par le Réseau de veille et d’alerte pour le respect effectif de la parité (Rnva) et le Conseil sénégalais des femmes (Cosef). Il a été prononcé l’annulation des bureaux municipaux à Biscuiterie, Dieuppeul-Derklé, Hlm, Dakar-Plateau (à partir du 3ème adjoint), Ville de Dakar, Diamniadio, Malika, entre autres formés au lendemain des élections locales du 23 janvier dernier. Il est reproché à ces institutions municipales d’avoir foulé aux pieds la loi sur la parité dans l’élection des adjoints au maire. Les mairies épinglées ont un mois pour organiser un nouveau vote, informe LeQuotidien.



La Cour d’appel de Dakar a rendu son verdict suite à l’audience du 12 avril dernier statuant sur les recours pour violation de la loi sur la parité dans la mise en place des bureaux des conseils municipaux et départementaux. Au prétoire, Me Ndèye Fatou Touré a porté le combat des femmes qui crient déjà victoire. A la Ville de Dakar, on attend la notification de cette décision de Justice avant d’y donner suite.