Pour non-respect du port du masque: 226 personnes verbalisées

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 11:01

L'information est donnée par "EnQuête". 226 personnes ont été verbalisées pour non-respect du port du masque rendu obligatoire par un arrêté ministériel.



Les récalcitrants vont payer, chacun, une contravention de 3000 FCfa, selon l’article 8 du Code des contraventions qui punit la violation de l’arrêté.



Le journal indique également que les autorités ont préféré cette option, en lieu et place de l’interpellation et le déferrement.

