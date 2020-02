Pour offre et cession de drogue: Mamadou Niang encourt 5 ans de prison

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Février 2020 à 17:04 | | 0 commentaire(s)|

Né en 1990, Mamadou Niang a été inculpé par le juge d’instruction de Dakar pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de chanvre indien. Hier mardi, son procès s’est tenu devant la Chambre criminelle de Dakar.



Toutefois, le parquet général Saliou Ngom a demandé au président de disqualifier les faits initialement retenus en offre et cession de drogue en vue d’une consommation personnelle. Ceci, à la suite des éléments débattus à la barre. Sur ce, le maître des poursuites a requis 5 ans d’emprisonnent à l’encontre du mécanicien alias Modou Gambien, domicilié à Pikine Tally Bou Bess. En sus, d’en ordonner la destruction, et le paiement d’une amende égale à la valeur de la drogue saisie.





En effet, selon les enquêteurs, l’accusé a été appréhendé en possession d’un sac en bandoulière. Soumis à un interrogatoire serré, le mis en cause a déclaré qu’il était parti à Kaolack pour s’approvisionner en chanvre indien.



L’accusé à la barre : « Je suis un consommateur, je ne suis pas un dealer »



Une perquisition faite dans sa maison a permis de trouver dans sa chambre de l’herbe qui tue d’une quantité de plus de 2 kilogrammes et une autre estimée à 32 kilogrammes en cornets. Pis, du matériel servant à emballer à savoir 2 paires de ciseaux, des feuilles ainsi que la somme de 5000 FCFA ont été découverts sur les lieux.



En outre, il ressort des éléments du procès-verbal d’enquête que l’inculpé a reconnu les accusations portées contre lui en indiquant que son fournisseur, un certain Momar Ndiongue, se trouve à Kaolack avant de revenir sur ses déclarations.



Devant le prétoire, le mécanicien Mamadou Niang s’est défendu : « J’ai été arrêté le 11 mai 2017. Je suis un consommateur, je ne suis pas un dealer. Je n’avais qu’une quantité de 5000 FCCFA soit 5 cornets ». Ainsi, son avocat a soutenu que son client est un revendeur mais pas un trafiquant. Pour autant, il a sollicité une application bienveillante de la loi.



Le juge de la Chambre criminelle a jusqu’au 3 mars pour rendre le verdict de cette affaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos