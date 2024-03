Pour ou contre l'amnistie d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye : Les précisions de Khalifa Sall

Critiqué pour avoir émis des réserves sur le projet de loi d’amnistie proposé par le chef de l’Etat Macky Sall, au profit d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, Khalifa Sall a répondu à ses détracteurs. « On était contre l’amnistie, parce qu’on avait un problème avec le crime de sang. C’était ça, le vrai problème, car l’amnistie n’avait pas tenu compte de cela. Mais en aucun cas, Taxawu ne s’était opposé à ce projet, pour s'opposer à la libération de quiconque », a précisé Khalifa Sall dans QG, rapporte Igfm.



Khalifa Sall se dit très très content de la liberation du leader de Pastef, Ousmane Sonko et de son lieutenant Bassirou Diomaye, aujourd’hui candidat à la présidentielle.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook