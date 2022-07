Pour renouveler ses instances: Le MEEL national engage une tournée dans les différentes universités du pays Le Secrétaire général national du mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL), Franck Daddy Diatta informe de la tournée du MEEL national dans les différentes universités pour placer les nouvelles cartes afin de renouveler cette structure. L’initiative fait suite au lancement des opérations de placement et de vente de cartes de membres du mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL) qui avait eu lieu le jeudi 16 Juin 2022 à la permanence national.

Dans le cadre de la remobilisation et de la redynamisation de la jeunesse libérale, le responsable et leader des jeunes, des étudiants et des élèves libéraux et ses membres en profiteront pour rencontrer les SG de l'UJTL des différentes fédérations où la tournée s’effectuera. Il s’agit des fédérations de Bambey, de Thiès, de Saint Louis et de Ziguinchor.



Ainsi, il a été établi le calendrier suivant: Bambey va recevoir cette jeunesse libérale du 01 au 02 juillet, ensuit Thiès du 02 au 04 juillet, Saint Louis du 04 au 06 juillet et Ziguinchor du 06 au 09 juillet.



La jeunesse libérale réitère son engagement à travailler pour le retour du candidat Karim Wade et, à le porter à la magistrature suprême en 2024.













