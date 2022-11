Pour s’offrir une console : Un étudiant gruge un commerçant avec un faux chèque Le juge du tribunal des flagrants délits de Pikine/Guediawaye a condamné Ibrahima Alpha Komé à six mois d’emprisonnement ferme. Il est reconnu coupable des délits d’usurpation d’identité, de confection d’un faux chèque, usage du nom d'une tierce personne et escroquerie. La partie civile, Serigne Mor Ndiaye, qui a été escroquée à hauteur de 140 mille francs CFA, a été désintéressée

L’étudiant en mécanique-électronique-informatique, Ibrahima Alpha Komé, a regretté avoir utilisé à mauvais escient le chèque qu’il a ramassé dans le véhicule de son cousin. A court d’argent, le jeune homme âgé de 21 ans a eu la mauvaise idée d’utiliser ce chèque pour s’offrir une console Xbox one S.



Ayant vu la publication du produit sur la page de Serigne Mor Ndiaye, Alpha se présente sous le nom d’Abdoulaye Ndour. Il propose de payer par chèque en lui faisant croire qu’il ne dispose plus de liquidité. Sans se douter de quelque chose, Serigne Mor Ndiaye a accepté avant de convenir de faire la transaction le lundi 19 septembre au niveau du centre commercial Bator de Pikine.



Une fois sur place, le commerçant remet comme convenu la console au jeune homme qui lui tend le chèque de la Bank of Africa d’un montant de 140 mille francs CFA. Malheureusement, ce jour-là, il n’est pas parvenu à retirer le chèque, car c’était l’heure de la fermeture. Et c'est le lendemain qu'il est allé faire le retrait. Mais, à sa grande surprise, la banque lui a fait savoir que le chèque que lui avait remis Ibrahima Alpha Komé était sans provision.



Malheureusement, il était injoignable, lorsque la victime a tenté de l'appeler. C'est de là qu'il a fait une annonce sur les réseaux sociaux pour déclarer qu'un individu dont le compte Facebook est identifié sous le nom d'Abdoulaye Diop l'a contacté avant de l'escroquer.



Finalement, à la suite de cette annonce, un certain Cheikh Sarr a contacté Serigne Mor Ndiaye en lui révélant que son escroc s'appelait Ibrahima Alpha Komé. D'après lui, il est un voisin de quartier à Zac Mbao. C'est ainsi qu'il a été interpellé suite à la plainte de la victime.



À la barre du tribunal, il a avoué avoir commis une erreur. ‘’J'ai ramassé ce chèque que j'ai rempli dans le véhicule de mon cousin. Ce dernier m'avait prêté sa voiture. J'avais besoin d'argent et c'est pour cela que j'ai fait cela’’, a-t-il lancé au juge. La partie civile, Serigne Mor Ndiaye, a révélé au tribunal que le prévenu lui a finalement payé l'intégralité de son argent. A cet effet, n’a pas réclamé de dommages et intérêts.

À la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.



Reconnu coupable des chefs qui lui sont reprochés, Ibrahima Alpha Komé a écopé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme.



EnQueteplus



