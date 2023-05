Pour sa première saison en Premier League: Erling Haaland, nommé footballeur de l'année FWA

"Je savais que j'allais performer en venant à ManCity. Aucun doute, je savais que j'allais jouer dans une bonne équipe. Je ne m'attendais pas à ce point pour être honnête. Mais, je m'attendais toujours à marquer.



Je comprends pourquoi, les gens disent que, c'est la meilleure ligue. Parce que, c'est vraiment le cas. Tout le monde sait que ManCity, dans le dernier tiers de la saison, on est vraiment fort. Et, c'est exactement ce que nous avons fait.



Nous sommes allés dans une course, nous sommes toujours dans cette course. C'est un sentiment incroyable. J'adore ça, j'aime jouer ici, j'aime les duels, j'aime les duels de course, j’en profite."