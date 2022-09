Pour se faire délivrer un faux bulletin de notes: Une élève dérobe des bijoux en or...

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Élève en classe de 3e, R. T. S. n’ayant pas eu la moyenne a décidé de falsifier son bulletin pour passer en classe supérieure.



C’est ainsi que la collégienne de 17 ans a dérobé le coffret à bijoux qui a été confié à sa grand-mère malvoyante.



La boîte contenait un collier, une bague, un bracelet et des boucles d’oreilles. Le jour des faits, la mamie a déposé le coffret sur son lit.



C’est à cet instant que R. T. S s’est emparée des bijoux en or. « Le lendemain, elle a demandé à ma maman de lui laisser ranger les bijoux dans l’armoire.



Lorsque ma mère lui a donné carte blanche, elle a déposé le coffret dans l’armoire, sans les bijoux.



Quelques temps après, ma mère sentant que ces derniers n’étaient pas en sécurité dans la maison, elle a décidé de les confier à un proche. Elle a vérifié et a constaté la disparition des bijoux.



Lorsque j’ai été informé, mes soupçons se sont portés sur R. T. S, car elle a eu à commettre d’autres larcins dans la maison », a révélé l’oncle Moussa Sène qui affirme que sa nièce lui a avoué avoir subtilisé les bijoux pour acheter des notes de contrôle.



Conduite manu militari au commissariat de Dieuppeul, la mineure a allégué avoir donné les bijoux à son ami Serigne Mourtalla Diallo afin qu’il les vende pour son compte. Et ce dernier lui a versé 125.000 francs.



Poursuivant, l’adolescente a confessé avoir payé 100.000 francs au gars qui devait lui établir le faux bulletin. Quant à Mourtalla, elle lui a remis une commission de 15.000 francs.



Les mis en cause ont été présentés au procureur.



Avec Senenews

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook