Pour soigner les maux de la pêche : L‘Unapas réclame des assises au Président Macky Sall

L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) invite le Président Macky Sall à concrétiser la tenue des assises de la pêche.



«C'est le Président lui-même, qui avait promis, en fin mai de l'année dernière, de tenir les états généraux de la pêche. Nous espérons beaucoup qu'il va réfléchir et revenir très vite sur ses pas parce qu'on en a besoin. Nous réclamons les assises de la pêche pour voir les voies de sortie de crises qui affectent la pêche en général, et de la pêche artisanale en particulier», ont soutenu Macoumba Dièye, le nouveau président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) et Abdoulaye Ndiaye, Secrétaire général de l'Unapas, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la structure tenue samedi dernier.



Succédant à l'ancien président, Moustapha Diop, Macoumba Dièye et ses camarades de soutenir : «Ce que nous déplorons le plus ce sont les efforts que nous fournissons en vain. Je crois qu’il est temps que le gouvernement reconnaisse que les licences de pêche octroyées aux navires de l'Union européenne nous posent d'énormes problèmes.»



S'exprimant sur la découverte de pétrole et de gaz au niveau des espaces réservés à la pêche, le Secrétaire général de l'Unapas de reconnaître «l'impact» de cette nouvelle donne sur le secteur. «Les pêcheries se sont rétrécies face au nombre exorbitant de pirogues artisanales. Je vous disais tantôt que les pêcheries se sont rétrécies avec l'installation des plateformes pétrolières et gazières. C'est une ressource indispensable au pays mais aussi qui impacte notre métier qui est la pêche artisanale», font-ils remarquer.



Avant de réclamer plus d'efforts pour mettre fin aux nombreuses disparitions des pêcheurs intervenant en pleine mer. «Il est bien de reconnaître que l'Etat a implanté quelques stations avc l'Anacim pour qu'elles informent. Mais je crois qu'il y a des efforts dans ce sens-là. Je dis, il faut porter des gilets mais il faut en avoir en qualié et en quantité suffisante, ce qui est indispensable pour notre protection», admet-il.



«Maintenant nous interpellons le chef de l'Etat pour lui dire que la corporation pêche est gage de sécurité et de stabilité sociale dans ce pays vu le nombre d'emplois, les richesses qu'elle générait jadis mais aussi en termes d'apport en protéine indispensable à la vie de l'être humain», ne manque-t-il d'attirer l'attention.

Le Quotidien