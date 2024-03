Pour son élection: Le mouvement politique Sénégal NAFA, adresse ses plus chaleureuses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye Le mouvement politique Sénégal NAFA, membre de la coalition Diomaye Président, adresse ses plus chaleureuses félicitations au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son élection brillante à la plus haute fonction de l'État.

"Nous saluons avec respect et admiration, la maturité du peuple sénégalais qui a exprimé sa volonté pour le changement à travers les urnes. Cette élection marque un moment historique dans notre nation, illustrant la force de la démocratie et la volonté du peuple de faire avancer notre pays vers un avenir meilleur.



Nous décernons une mention spéciale au Président Ousmane Sonko, pour sa générosité, son leadership et son engagement sans faille, dans cette campagne électorale. Son dévouement à la cause du peuple sénégalais a été un pilier fondamental de cette belle victoire et nous lui exprimons notre profonde gratitude.



Nos remerciements vont également à tous les militants du Sénégal NAFA, présents dans les 46 départements du Sénégal et dans la diaspora, qui ont travaillé sans relâche, pour faire entendre la voix du peuple et pour promouvoir les idéaux de notre mouvement. Leur dévouement et leur engagement ont été essentiels pour cette victoire éclatante.



Enfin, nous saluons et félicitons le président du mouvement Sénégal NAFA, Me Pape Mamaille Diockou, pour son travail acharné, sa disponibilité et son engagement indéfectible, dans la réalisation de cette victoire historique.



La Cellule de Communication

