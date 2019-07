Pour son œuvre et son parcours: le Pds a rendu hommage à Me Wade, hier Le parti démocratique sénégalais a rendu hommage à l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, hier, à la permanence Oumar Lamine Badji.

Plusieurs responsables, sympathisants et militants du parti ont afflué au siège du parti, pour rendre un hommage mérité au Pape du Sopi dont la dimension, ont-ils dit, dépasse largement, le PDS, le Sénégal et l’Afrique.



« Wade est un patrimoine mondial », a dit Toussaint Manga, responsable des jeunes du parti.

Toutefois, a-t-il poursuivi, « d’autres personnes auraient dû rendre cet hommage au président Wade bien avant nous. Des gens qui doivent absolument tout à Me Abdoulaye Wade. Des gens qui sont connus aujourd’hui au Sénégal grâce à Wade ».



Dans tous les cas, les organisateurs de cette manifestation ont annoncé que, désormais, une cérémonie d’hommage sera organisée chaque année, en l’honneur de l’ex-chef de l’Etat.

