Pour son œuvre et son parcours : le Pds a rendu hommage à Wade, hier Le parti démocratique sénégalais a rendu hommage à l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, hier, à la permanence Oumar Lamine Badji.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs responsables, sympathisants et militants du parti ont afflué au siège du parti pour rendre un hommage mérité au Pape du Sopi dont la dimension, ont-ils dit, dépasse largement, le PDS, le Sénégal et l’Afrique.

« Wade est un patrimoine mondial », a dit Toussaint Manga, responsable des jeunes du parti.

Toutefois, a-t-il poursuivi, « d’autres personnes auraient dû rendre cet hommage au président Wade bien avant nous. Des gens qui doivent absolument tout à Me Abdoulaye Wade. Des gens qui sont connus aujourd’hui au Sénégal grâce à Wade ».

Dans tous les cas, les organisateurs de cette manifestation ont annoncé que, désormais, une cérémonie d’hommage sera organisée chaque année, en l’honneur de l’ex chef de l’Etat.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos