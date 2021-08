Soulagement des malades de Covid 19: La Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi » loue les efforts du Chef de l’Etat La conférence des Leaders de la Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi », en réunion jeudi dernier, a analysé la situation nationale et la vie de la Coalition. Consciente des enjeux sanitaires et économiques, elle félicite le Président Macky Sall pour tous les efforts consentis, pour soulager les malades.

La Coalition les Républicains « Doomi Rewmi », abordant le point relatif à la situation nationale dominée par la pandémie à coronavirus avec la propagation rapide du variant « delta », félicite le Président Macky Sall pour tous les efforts consentis afin de soulager les malades.



Ainsi, dans son engagement à accompagner le Chef de l’Etat dans sa riposte à la Covid 19, elle apprécie positivement le réquisitionnement de toute la production d’oxygène dans le pays pour approvisionner correctement les centres de traitement des épidémies (CTE).



Et, elle demande aux concitoyens d’aller se faire vacciner en masse, non sans dénoncer l’attitude d’opposants, dont certains passent le clair de leur temps, soit à trafiquer des visas, soit à fabriquer des fake news pour polluer l’opinion publique.



Face à cette situation, la Coalition suggère que la communication du ministère de la Santé et de l’Action sociale soit accompagnée de manière régulière, par celle des scientifiques pour éclairer l’opinion et rassurer les concitoyens.

Aussi,la Coalition « Doomi Rewmi » demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de dialoguer avec les syndicats de la santé pour trouver des solutions idoines afin de vaincre cette pandémie meurtrière.



Relatif à la vie de la Coalition, les leaders rappellent à l’opposition,qui réclamentl’inscription des primo-votants sur les listes électorales par la simple présentation d’un extrait de naissance et d’un certificat de résidence en lieu et place de la carte nationale d’identité, que cette dernière est obligatoire pour tous les citoyens. Et même, elle peut s’obtenir pour ceux qui sont âgés d’au moins cinq (05) ans et qu’elle ne sert pas seulement à voter.



De plus, relève-t-elle, ce serait verser dans la démagogie que de penser que tous les primo-votants « votent »pour l’opposition.



La Coalition compte organiser dans les quartiers et les villages des comités pour une inscription massive des primo-votants, en perspective des élections départementales et communales. Sur ce, ces alliés du Président Sall demande une mobilisation de toute la coalition présidentielle à faire de la sorte.



