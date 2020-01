Pour un 3e mandat et contre un successeur désigné de Macky Sall : de gros bonnets de la République affûtent leurs armes De gros bonnets de la République seraient en ordre de bataille en vue de la présidentielle de 2024. S’ils ne s’opposent à un 3e mandat du Président Macky Sall pour les prochaines joutes, ils s’opposeraient toutefois, à un successeur désigné que tenterait de leur imposer l’actuel président de la République. C’est en tout cas ce qu’indique "Exclusif", qui soutient que ces « pontes du régime », dont des ministres, députés, directeurs généraux, entre autres, multiplient les rencontres secrètes, souvent tenues la nuit, pour mettre en place leur plan. Wait and see.

