Pour un Sénégal souverain et prospère : Le Parti Alternatives Citoyennes rejoint la Coalition Mimi 2024 Le Parti Alternatives Citoyennes (PAC), dirigé par Babacar Sané, vient d’annoncer son adhésion officielle à la Coalition MIMI 2024, sous la direction de Madame Aminata Touré, dite Mimi Touré.



L’annonce a été faite hier par Babacar Sané, qui souligne que cette décision de rejoindre MIMI 2024 est le fruit de discussions constructives entre les deux parties, fondées sur des valeurs partagées et un engagement commun pour le développement du Sénégal.



Ce partenariat politique vise à renforcer la majorité présidentielle tout en soutenant les ambitions de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère.



Ancienne Premier ministre, présidente du Conseil économique, social et environnemental, et actuellement Haut Représentant du Président de la République du Sénégal, Mme Touré se positionne comme une figure centrale de cette coalition.



Babacar Sané, président du PAC, a exprimé sa gratitude à Aminata Touré pour la qualité des échanges qui ont permis de conclure cette alliance. Il a également lancé un appel à tous les citoyens pour qu’ils se joignent à ce projet et participent activement à la réalisation des objectifs de la Coalition MIMI 2024.



