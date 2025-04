Pour un détournement présumé : Mamadou Ba, Pdt de la mutuelle de santé départementale et de la ligue régionale de football de Tambacounda, arrêté Mamadou Ba, président de la mutuelle de santé départementale et de la ligue régionale de football de Tambacounda, a été arrêté pour un détournement présumé de plus de 200 millions FCFA. L’affaire a éclaté après la visite du ministre de la Santé, lorsque des agents ont alerté sur les malversations. Suite à une plainte déposée, il a été placé en garde à vue le 7 avril. Une enquête est en cours.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 15:48



