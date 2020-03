Pour un prêt non remboursé à la Banque islamique : un immeuble R+4 de Bougazelli, sera vendu aux enchères Un immeuble R+4, sis à Guédiawaye, appartenant à l’ex député, Seydina Fall, Bougazelli, sera vendu aux enchères par expropriation forcée le lundi 6 avril 2020, à 08 h 30, à la barre du Tribunal de grande instance de Guédiawaye, tenant audience des criées. Ce, à cause d’un prêt non remboursé à la Banque islamique du Sénégal (BIS), selon Kritik.

L'immeuble formant le lot N 118 à distraire du Tf N° 10.764/DP, à Guédiawaye, se trouve derrière Hamo 3, d'une contenance superficielle de 171 mètres carrés. L’immeuble a été hypothéqué en garantie de ses engagements vis à vis de la BIS, à concurrence de la somme de 52 millions de Fcfa", selon l'annonce légale parue, samedi dernier.

Un pouvoir spécial à fin de saisie immobilière, a été ainsi donné par le Dg la Bis à Me Émilie Monique Thiaré, huissier de justice, et d'un commandement valant saisie immobilière servi le 05 décembre 2019 et visé par le Conservateur de la propriété foncière de Guédiawaye, le 06 janvier 2020, souligne le journal.

La mise à prix de l’immeuble est fixée à 48 millions de Fcfa et le taux des enchères à la somme de 1 000 000 Fcfa.

« nul ne peut enchérir sans avoir préalablement consigné, entre les mains de l'administrateur en Chef du Greffe du Tribunal de grande instance de Guédiawaye, une somme au moins égale au montant de la mise à prix et par chèque certifié", signe l'avocat poursuivant, Me Abdou Thiam, ajoute le journal.

Seydina Fall a été arrêté et emprisonné à Reubeus pour délits d'association de malfaiteurs et contrefaçon de signes monétaires, rappelle-t-on.



