Pour un sursaut citoyen: Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, Pdt du Mouvement Futursen s’attaque à la « désacralisation » des attributs exclusifs de la République Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, Président du Mouvement Futursen fait partie d’une catégorie d’intellectuels qui ont servi leur Nation à des niveaux insoupçonnés jadis, dans la plus grande discrétion. Il rappelle que la situation du Sénégal nous a interpellées et un sursaut citoyen voire, national s’est imposé à notre cher pays. Et c’est ce qui est d’ailleurs, dit-il, à l’origine de l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye qu’il a soutenu en sa qualité de membre de la conférence des leaders de la Coalition Diomaye Président.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2024 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, Président du Mouvement Futursen trouve que cette élection est un grand pas pour la démocratie. Et, il est impératif maintenant, de consolider les acquis. Et, aucune contribution ne serait de trop face aux périls multiples et divers. Il a insisté sur le fait que le régime sortant a commis beaucoup d’impaires qu’il faut corriger dans l’urgence. Il y a deux ans, rappelle-t-on, il s’est attaqué à une forme de désacralisation de la République par la culture des emblèmes identifiants, clairement définis par la Constitution et qui doivent s’afficher comme attributs exclusifs de la République.



Aujourd’hui encore, il s’élève contre ces pratiques consistant à adjoindre à nos symboles et emblèmes constitutionnels, d’autres signes ou marques découlant d’idéaux partisans ou de symboles, se référant à des projets, programmes ou même des slogans d’hommes politiques ou gouvernements quelconques, revêtus des couleurs Nationales et placardes sur divers supports, relevant du domaine public. « Je veux parler du logo du PSE, consacré par trois flèches qui ne peuvent se substituer aux emblèmes et symboles de la République que sont le drapeau et le sceau définis par des articles de la constitution », a contesté le président du Mouvement Futursen, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye.



A titre d’exemple, regrette-t-il, ce logo figure sur des biens publics comme les Bus Dakar Dem Dikk, TER, BRT et sur des lieux publics tels que Dakar Arena, stade Président Abdoulaye Wade de Diamniadio, entrée aéroport Blaise Diagne de Diass ou encore sur les monuments et panneaux placés devant les ministères. « Cette situation est inacceptable. Car, il est important que tous nos concitoyens comprennent que le combat pour l’émergence et le progrès commence par celui d’une citoyenneté sans faille et exemplaire à tous les niveaux. Les fondements et ciments de la République, ainsi que les biens publics et attributs de la Nation doivent être au-dessus de la mêlée », a-t-il, revendiqué.



Ailleurs, il appelle le Président de la République Bassirou Diomaye Faye à rétablir l’ordre en redonnant à nos symboles et emblèmes constitutionnels leurs places. « Nous l’avons élu, nous allons l’accompagner en vue d’offrir des perspectives nouvelles et heureuses à notre Chère Nation de plus en plus en proie à des exigences nouvelles et, dont seule une résilience à toute épreuve peut permettre d’y faire face. Nous invitons tous les sénégalais à se mettre au travail derrière le Président Bassirou Diomaye Faye dans le respect de la République et des institutions », conclut-il.

















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook