Pour une Afrique debout : Macky recommande à ses pairs d’élargir la base de leurs partenariats

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall reste d'avis que ll’heure de l’Afrique a sonné. Lors de la cérémonie d’ouverture de la 3e conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA), sous le thème : « émergence secteur privé inclusive », le chef de l’Etat a recommandé l’emprunt comme une source de financement pour les pays africains.



Et là, note-t-il, une évidence s’impose notamment, dans le cercles des partenaires.

C’est pour cette raison qu’il a conseillé à l’Afrique d’élargir la base de ses partenariats. Et pour lui, « il ne peut y avoir ni chasse gardée, ni exclusivité, ni exclusion ».



Le quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos