Pour une affaire de destruction de biens de l’Etat: Un colonel de l’armée et un juriste à la barre

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 16:51

Une affaire de règlement de comptes qui a atterri, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Les parties adverses dans cette affaire ne sont autre qu’un colonel de l’armée, en l’occurrence Seydina Djibril Mbengue et le fonctionnaire de l’Etat, Aboubacry Niang.



Tous les deux, partageant le même lieu de travail, notamment Assmar, n’étaient pas en bon terme. Ces derniers ont vidé leur différend devant le juge.



Le Colonel a traduit en justice le sieur Aboubacrine Niang, pour des faits de destruction de biens appartenant à l’Etat, de violence et voies de fait, de menaces de mort et de détention illégale d’arme.



