Pour une banale histoire de condiments : Aïcha Dème voulait tuer sa co-épouse avec des tessons de bouteille

La jalousie peut pousser à des comportements pour le moins extrêmes. Ce n'est pas Ndèye Sokhna Diaw qui dira le contraire, elle qui a échappé à une mort certaine samedi passé. Première épouse de son mari, El Hadj Mohamed Bitèye, un émigré installé au Gabon depuis 2009, Ndèye Sokhna Diaw n'a jamais réussi à s'entendre avec sa coépouse, Aïcha Dème, quatre ans de son aînée et seconde épouse de son époux. Et entre les deux dames qui en venaient régulièrement aux mains pour solder leurs comptes, les querelles étaient devenues monnaie courante. Mais le Rubicon a été franchi samedi dernier lorsqu’Aïcha Dème a intenté à la vie de Ndèye Sokhna Diaw, relate "L'As".



À l'origine de leur différend, des condiments que Aïcha Dème accusait sa coépouse de lui avoir volé pour préparer le déjeuner. Et quand Aïcha lui a fait part de ses soupçons, Ndèye Sokhna l'a traitée de menteuse, avant de la pousser hors de la cuisine. Avant qu'elles n'en viennent aux mains, leur gendre Aly Guèye s'est interposé pour les séparer.



Le calme revient dès que les deux dames de la maison se retirent chacune dans leur chambre à coucher. Mais Aïcha Dème, contrairement à Ndèye Sokhna Diaw, n'avait nullement l'intention d'en rester là. Se sentant profondément humiliée par le geste de son antagoniste qui l'avait beaucoup irrité, elle va chercher une bouteille de boisson qu'elle a écrasée jusqu'à obtenir des tessons.



Au petit matin, elle attend que Ndèye Sokhna Diaw aille prendre sa douche pour verser discrètement les tessons de bouteille dans sa bouillie de mil. Mais heureusement pour la première épouse, Aly Guèye a assisté à toute la scène. Et c'est lorsque Ndèye Sokhna Diaw s'apprêtait à manger son petit déjeuner qu'il a renversé le bol, avant de lui expliquer le manège de Aïcha Dème. Dans la foulée, les éléments de la brigade de gendarmerie de Diourbel sont alertés. Mais avant l'arrivée des pandores, la mise en cause avait disparu des lieux.



Dans sa chambre à coucher, les gendarmes ont découvert le reste des tessons de bouteille qu'elle avait soigneusement enveloppés dans un sachet en plastique, qui a été mis sous scellé. Aux dernières nouvelles, Aïcha Dème se serait enfuie en Gambie.