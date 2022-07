Pour une fourniture de qualité de l'électricité : le Mca va améliorer le réseau de transport de la Senelec Renforcer la fiabilité du réseau de transport haute tension de la Senelec, tel est l'objectif du projet de Millénium Chalenge Corporation qui coûtera près de 220 milliards. Dans ce cadre, les membres du Conseil de Surveillance du Mca-Sénégal ont visité hier, la centrale du Cap des Biches et du poste de Diass.

Un nouveau bâtiment industriel, un nouveau poste 225 kv isolé au gaz (Gis), deux transformateurs de puissance, le raccordement sur le poste de Gis 90 kv existant. Telles sont les infrastructures qui seront réalisées au niveau de la centrale électrique du Cap des Biches dans le cadre du projet de transport du Mca.



Ce projet d'un coût global de 220 milliards va renforcer les efforts déjà déployés par l'opérateur Senelec afin de réduire le coût élevé de production et de faciliter les investissements du secteur privé dans la production d'électricité. Il renforcera, lit-on dans le communiqué de presse, et augmentera la fiabilité du réseau de transport haute tension de Senelec à Dakar et ses environs.



''Une zone qui représente environ 60% de la demande nationale en électricité et 20% de sa population, et améliorera la fourniture de l'électricité dans le pays'', renseigne la note non sans indiquer aussi que le projet comprend la construction d'environ 30 km de lignes de transport souterraines et 16 km de câbles sous-marins.



Il souligne aussi la création d'un système de «télé délestage» automatisé. À la tête de la délégation qui a visité la centrale du Cap des Biches et le poste de Diass, le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République Diatourou Ndiaye a indiqué que le volet transport participe au renforcement de la sécurisation du réseau de la Senelec.



«C'est une boucle qui permettra de sécuriser la production et la distribution de l'électricité au niveau de la région du Cap-Vert», soutient le ministre Diatarou Ndiaye par ailleurs président du Conseil de Surveillance de Mca



Dans le même sillage, il a déclaré que l'impact de ce projet, ça sera la sécurisation de la distribution de l'électricité. Révélant dans la foulée qu'au niveau de la Senelec, il y a beaucoup de pertes qui sont notées entre la production et la consommation. « Et avec ce projet, on diminue les pertes et on fiabilise le réseau», assure-t-il.



Il signale aussi que les travaux vont démarrer au début de 2023, et que ce projet transport entre dans le cadre du programme MCC dénommé Sénégal Power Compact. Il comprend un don d'investissement de 550 millions de dollars de la part des États-Unis et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars du gouvernement du Sénégal pour un investissement global de 600 millions (350 milliards de FCFA). En plus du projet transport, il en comprend deux autres. Le projet accès pour élargir le réseau dans les zones rurales et le projet Réforme qui va appuyer le gouvernement du Sénégal dans la gouvernance et la viabilité financière du secteur de l'électricité

