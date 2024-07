Pour une meilleure gestion de la carrière des enseignants : La Fonction publique et l’Education nationale signent une déclaration d’intention Afin d’harmoniser leur contribution à la prise en charge des préoccupations du secteur public de l’Enseignement et à l’apaisement du climat social, Olivier Boucal, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public (MFRSP) et Moustapha Mamba Guirassy, Ministre de l’Éducation nationale (MEN) ont signé une déclaration d’intentions, hier mercredi 24 juillet 2024 à la salle de conférence du Ministère de la Fonction publique.

Selon les deux autorités, cette déclaration vise à mutualiser les efforts du MEN et du MFPRSP pour la prise en charge efficace et efficiente des questions relatives à la carrière des agents de l’Etat du secteur de l’éducation et de la formation. Renseigne une note d’information parvenue à notre Rédaction



Pour ce faire, Le MEN et le MFPRSP s’engagent à :

- prendre toute initiative, en rapport avec les administrations concernées, pour la disponibilité, dans les meilleurs délais, des actes d’administration des enseignants ;



- mettre en place un dispositif de traitement diligent des dossiers des enseignants (intégration, validation, radiation, disponibilité, avancement, etc.) ;



- mutualiser leurs efforts pour la finalisation du processus d’interopérabilité des plateformes Mirador, Girafe et Solde, au plus tard dans six (06) mois à compter de la date de signature de la présente déclaration ;



- procéder à une digitalisation intégrale du processus d’élaboration des actes d’administrations des enseignants ;

- examiner dans les meilleurs délais toute requête de la partie syndicale, notamment la situation des décisionnaires ;



- recevoir tous les trois mois les organisations syndicales les plus représentatives du secteur public de l’Enseignement.



Un Comité de Pilotage et de Suivi et est mis en place pour cette déclaration conclue pour une durée de deux (02) ans renouvelable par tacite reconduction.



