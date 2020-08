Pour une reforestation durable et inclusif du territoire national: 20 millions d’arbres seront plantés pour cette année

Ce lundi 24 août 2020, le ministre des collectivités ,du développement et de l’aménagement des territoires, Monsieur Oumar Gueye a rencontré son collègue de l’environnement et du développement durable Monsieur Abdou Karim Sall pour réfléchir sur et s’imprégner du PSE VERT. La réunion s’est tenue en présence du Directeur Général de l’agence Nationale de la Reforestation de la grande muraille verte Aly Aidar, du Président de l’association des maires du Sénégal Alioune Sall, de Adama Diouf Président de l’union des élus locaux, du directeur du PNDL Mamadou Thiaw, Du maire de Niob Oumar Ba président du réseau des collectivités vertes et écologiques du Sénégal (REVES ) entre autres maires.



« Lors du conseil des ministres du 12 aout derniers, le Président de la République a instruit le gouvernement de faire en sorte que les collectivités territoriales s’impliquent dans ce programme de reboisement national », a laissé entendre le ministre Oumar Gueye au sortir de la salle de conférence de son département qui a abrité la réunion. Cette rencontre nous a permis et de nous s’imprégner du le PSE Vert soutient Mr Oumar Gueye qui affirme que l’engament total des collectivités territoriales est senti.



« Monsieur le ministre Abdou Karim Sall a dit que pour cette année, l’objectif est de planter 20 millions d’arbres. Et les maires sont prêts pour faire en sorte que ce programme réussisse », martèle le ministre en charge des collectivités territoriales. Et Oumar Gueye d’ajouter, « cela va dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques placée par le Président de la République au cœur de son programme. Le 10 octobre 2019 le Chef de l’Etat a rencontré les élus locaux du Sénégal et leur a dit que je compte sur vous pour la mise en œuvre du PSE, de mes 5 initiatives, de 3 programmes phares », a fait savoir Oumar Gueye qui selon lui cette rencontre traduit net cet engagement des collectivités territoriales.



Pour sa part, le ministre de l’environnement et du développement durable rappelle que cette réunion sur le PSE VERT est une initiative qui est cher au Président Macky Sall. Abdou Karim Sall estime que ce programme ne peut être matérialisé que lorsque tous les acteurs sont ensemble. Ce qui justifie le sens de la rencontre qui a permis aux participants de dessiner une feuille de route permettant d’atteindre l’objectif de planter 20 millions d’arbres pour cette année.



Les ministres en charges des collectivités territoriales du développement et de l’aménagement des territoires Oumar Gueye et Abdou Karim Sall ministre de l’environnement et du développement durable ont vivement salué l’engagement des élus locaux d’accompagner le PSE VERT. Ils ont été représentés dans cette rencontre par Alioune Sall Président de l’association des maires du Sénégal et le Président de l’union des élus locaux et Présidents de conseil départemental Adama Diouf



















