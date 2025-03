Pourquoi Seneweb dérange-t-il au point d'être la cible d'une cyberattaque massive ? 1,7 milliard de requêtes en 10 jours : une tentative de musellement du groupe médiatique ?



Seneweb, l'un des principaux médias en ligne du Sénégal, a été victime d'une cyberattaque sans précédent entre le 17 et le 27 février 2025. Cette attaque de type DDoS (Déni de Service Distribué) a inondé les serveurs du site avec un volume impressionnant de 1,7 milliard de requêtes, soit plus de sept fois son trafic normal. Ce coup de force pose une question essentielle : pourquoi un média comme Seneweb est-il ciblé avec une telle violence numérique ?

Un média influent et dérangeant



Seneweb est connu pour son indépendance éditoriale et son audience massive. Son approche du traitement de l'information, souvent en temps réel, en fait une plateforme prisée des internautes et une référence pour les sujets sociétaux et politiques. Dans un contexte où l'information est une arme stratégique, Seneweb est perçu comme un acteur clé dans la diffusion de nouvelles qui ne font pas toujours l'affaire de certaines institutions, groupes politiques ou même entreprises privées.



Avec ses articles couvrant des affaires sensibles telles que des scandales financiers, des affaires judiciaires et des conflits politiques, Seneweb dérange. Il n'est donc pas surprenant que des forces, qu'elles soient locales ou internationales, tentent de freiner son influence en perturbant son activité numérique.



Une attaque coordonnée et massive



L'analyse des données par les experts de Cloudflare révèle que l'attaque provenait de plusieurs pays, notamment des États-Unis, de la Russie, de la France, et d'autres pays asiatiques comme l'Indonésie et le Vietnam. Cette dispersion géographique suggère une action coordonnée par un groupe bien organisé, voire par des acteurs étatiques ou des groupes de hackers aux intérêts politiques ou économiques.



Les motivations derrière cette attaque restent floues, mais plusieurs hypothèses sont à envisager :



Tentative de censure : Certains gouvernements ou groupes pourraient vouloir faire taire Seneweb en raison de ses publications jugées trop critiques ou dérangeantes.



Démonstration de force cybernétique : Un groupe de hackers pourrait vouloir prouver sa capacité à perturber un site influent.



Extorsion : Il arrive que des cybercriminels lancent des attaques DDoS pour forcer un site à payer une rançon en échange d'un retour à la normale.



La réaction de Seneweb : une riposte efficace



Face à cette agression numérique, Seneweb et ses partenaires technologiques ont déployé des mesures de sécurité avancées pour mitiger l'attaque et assurer la continuité de leur service. Grâce à ces efforts, l'accès au site a été rétabli pour la majorité des utilisateurs, bien que certains aient rencontré des difficultés temporaires.



Ce combat pour la liberté d'informer montre à quel point le rôle des médias est crucial dans la société actuelle. Seneweb sort renforcé de cette épreuve et réaffirme son engagement à offrir une information fiable et accessible à ses lecteurs.



Un avertissement pour l'avenir



Cette cyberattaque est un signal d'alarme pour tous les médias en ligne. Elle rappelle la nécessité de renforcer la cybersécurité pour faire face aux nouvelles formes de censure et de pression. Seneweb a déjà annoncé le renforcement de ses systèmes de protection et la mise en place de nouvelles stratégies pour anticiper de potentielles attaques futures.



En fin de compte, cette attaque ne fait que confirmer une chose : l'information a un pouvoir immense, et certains sont prêts à tout pour la contrôler. Mais Seneweb, avec le soutien de ses lecteurs, demeure debout et déterminé à poursuivre sa mission d'information, coûte que coûte.





