Pourquoi cette Ligue des Champions est la plus belle depuis bien longtemps ?

La saison dernière, les plus grandes stars de la Ligue des Champions nous ont laissé sur notre faim et étaient quasiment tous à la peine laissant place à des collectifs et à des leaders éphémères comme Mohammed Salah. Cette saison, nous avons tous le plaisir de retrouver nos idoles à leur plus haut niveau et c'est tout ce que l'on attendait.



Ainsi, ​Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Harry Kane et Sergio Aguero ont tous porté leur équipe jusqu'en quart de finale de la compétition. Cette année, les grands joueurs sont au rendez-vous et on en prend plein les yeux à coups de triplé de Ronaldo et de masterclass de Messi.

Nabil Djellit Messi doublé et 2 passes décisives, Ronaldo triplé. Et il paraît qu'il y en a qui pense être assis à la même table... #BarcaOL #JuveAtleti

Des scénarios incroyables​

En plus de cela, de la phase de poules aux huitièmes de finale, les retournements de situations s'enchaînent et nous surprennent de jour en jour. Lors du dernier tour de la compétition, l'Ajax d'Amsterdam, ​Manchester United, la Juventus Turin et le FC Porto se sont qualifiés après avoir perdu le match aller. Les Reds de Liverpool, quant à eux, se sont qualifiés en allant battre le Bayern Munich à l'extérieur après avoir concédé un match nul à Anfield. On a donc eu plus de surprises qu'à Noël.



Le symbole de ce suspense est bien sûr l'incroyable qualification de Manchester United sur la pelouse du Parc des Princes. En effet, après avoir perdu le match aller à Old Trafford, les Anglais ont perdu Paul Pogba suspendu et plus de la moitié de leur équipe sur blessure. Pourtant, au terme d'une rencontre impossible à analyser, les Red Devils se sont imposés 1-3 à Paris en marquant le but de la qualification sur penalty dans les arrêts de jeu de la seconde période : incroyable !

Toad Le prof a mis une clim en amphi tel Rashford au parc des princes c’était incroyable

Dans le même style, la double confrontation qui a opposé l'Atletico Madrid à la Juventus de Turin a été époustouflante. Après avoir dominé les italiens 2-0 en Espagne, les Colchoneros ont subi la foudre de ​Cristiano Ronaldo qui a qualifié les siens en inscrivant un triplé au Juventus Stadium.

vlrs Ah oui ça c’est clair, après le triplé de Ronaldo contre l’Atletico j’étais à deux doigts d’aller sur les Champs

Un suspense insoutenable​

Pour la première fois depuis trois ans, le Real Madrid ne sera pas champion d'Europe. Après avoir miraculeusement battu l'Ajax d'Amsterdam chez eux 1-2, les Madrilènes ont sombré au Santiago Bernabeu (1-4) et ont été éliminés à la surprise de tous ceux qui n'avaient pas vu le match aller. Une élimination qui sonne comme une sirène qui annonce que la guerre est déclarée.



En effet, maintenant que le club de la capitale espagnole a terminé de piétiner l'Europe, les successeurs vont se livrer bataille pour profiter de l'occasion. Le plus beau, c'est que personne ne sait qui est le favori de la compétition. Manchester City, la ​Juventus de Turin et le FC Barcelone semblent être les trois meilleures équipes, mais gare aux surprises.

ADN Cruyff Guardiola Ajax Amsterdam ont les sous estime trop perso ils ont sortie le Real Madrid ils vont avoir peur de personne une 1/2 Ajax City pour Cruyff Pep Guardiola je kifferait tout comme Juve City après City doit pas faire n'importe quoi

Le retour du beau jeu​

A l'heure où le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions en laissant le ballon à ses adversaires, où l'Equipe de France a gagné la Ligue des Champions avec une défense de fer, et où l'Atletico Madrid a dompté l'Europa League grâce à ses qualités défensives, presque toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale ont un jeu alléchant. Le retour du beau football, offensif comme on l'aime et plein de but ravi les amoureux du ballon rond.



Manchester City et le ​FC Barcelone sont le symbole de ce renouveau. Les deux équipes ont une défense friables mais marquent toujours plus de buts que leurs adversaires. Les huitièmes de finales les moins prolifiques ont opposé Tottenham et Dortmund ainsi que Liverpool et le Bayern Munich mais nous ont tout de même offert quatre buts chacun.

Un Mec Lambda MANCHESTER CITY 7-0 jsui KO ce qu’il leur font, c’est trop

Ça y est, vous pouvez enfin expliquer le sentiment de soulagement et de passion qui vous anime cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions. On avait presque oublié le bien que cela faisait de ne pas savoir qui serait champion d'Europe en fin de saison. On avait presque oublié à quel point le football anglais est plaisant à regarder quand il est victorieux. On avait presque oublié que Cristiano Ronaldo était une machine quelque soit son club alors rappelons nous et profitons.