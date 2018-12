Pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre ? Parce que c’est le jour de la naissance de Jésus, pensez-vous. Oui, mais non. Aucun texte ne fixe la date de Noël le 25 décembre et les indices que donne la Bible (les bergers gardent leurs troupeaux dans la nature) laissent penser que ça ne s’est sûrement pas passé en hiver !





En fait, c’est l’église qui, dans la première moitié du IVe siècle, a retenu le 25 décembre. Et ce choix était purement stratégique : il fallait prendre la place des traditions païennes célébrées à la même période depuis l’Antiquité.



Car le solstice d’hiver, moment à partir duquel les jours rallongent, symbolisait dans presque toutes les cultures, la renaissance de la lumière et de la vie. Parmi les célébrations les plus marquantes, on pense aux Saturnales romaines, qui marquaient la fin de l’année par des fêtes ornées de guirlandes où l’on s’offrait des cadeaux.











