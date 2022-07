« Pourquoi j’ai accepté de parler avec Benoît Sambou », Guy Marius Sagna explique

« Je suis interpellé par des gens qui me demandent pourquoi j’ai accepté de parler hier avec Benoît Sambou de l’APR, après toutes les fausses accusations contre ma personne quand j’étais en prison », a lâché par ailleurs Guy Marius Sagna, qui justifie son geste par ces propos : « Monsieur Benoît Sambou est venu me saluer. Par courtoisie, j’ai suspendu mon appel téléphonique et je me suis levé par respect pour répondre à ses salutations. Il m’a dit « Boy, il faut baisser la tension ! ». Je lui ai répondu « il faut arrêter de piétiner les libertés des citoyens et la Constitution du Sénégal ».



Avant de poursuivre : « Pour moi, la politique ce sont des arguments contre des arguments, des propositions contre des propositions, un programme contre un programme, une vision contre une vision. C’est aussi la courtoisie, le respect même quand les autres ne sont pas courtois ou respectueux, car les enfants nous regardent ».













Sud Quotidien