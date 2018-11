Pourquoi l’eau est plus chère en milieu rural

Le liquide précieux est trop cher en milieu rural plus que dans les centres urbains. Les populations rurales ne cessent de le dénoncer. Pour la plupart des ménages, la tarification est insupportable.



Mais, selon l’Office des forages ruraux en charge de la gestion de l’eau en milieu rural, parler de cherté de l’eau dans ces milieux, c’est trop dire, surtout si l’on compare le prix de l’eau en milieu urbain et périurbain.



Interrogé par la Rfm, Diamé Diop, Directeur du Contrôle d’exploitation, apporte des précisions : «En milieu rural, c’est un tarif uniforme, il n’y a pas de tranches. Donc, c’est un tarif unique. En milieu urbain, quand on parle de moins cher, c’est parce que c’est la première tranche sociale, mais si on considère le prix moyen en milieu urbain, c’est plus cher. Dire que l’eau est moins cher qu’en milieu rural, c’est une erreur.» Et pourtant, le milieu rural est souvent défavorisé.



«Je reconnais que c’est une couche démunie ; on a des populations à revenus limités, en milieu rural. Mais il faut dire que l’eau a un coût, il faut payer le prix de l’eau pour assurer une gestion durable des infrastructures», déclare-t-il. Et «l’Etat a fait des efforts pour maintenir les prix à un niveau acceptable, notamment 250 F pour les abonnés domestiques et 200 F avec une subvention pour tout ce qui est maraîchage et élevage».



Mais le directeur du Contrôle d’exploitation explique que le plus grand problème, en milieu rural, c’est la disparité des tarifs qui étaient appliqués par les Asufors.



Toutefois, en milieu rural, la gestion de l’eau n’est pas assurée par la Sde, mais plutôt par des entreprises privées et via des forages sous la supervision de l’Office des forages ruraux. Mais les tarifs sont fixés par arrêté du ministère de l’Hydraulique.

