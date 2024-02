Pourquoi, la Coalition DIONNE 2024 ira au Dialogue La Coalition DIONNE 2024 exprime son opposition à toute interruption-reprise du processus électoral, alors que le Conseil constitutionnel vient de publier officiellement la nouvelle liste des 19 candidats à l'élection. Au surplus, toute reprise du processus électoral va inéluctablement rompre le principe juridique du "Droit acquis" lié à l'exigence de sécurité juridique et à la non-rétroactivité des actes administratifs.

La Coalition DIONNE 2024 a toujours exprimé son désaccord pour un report de la date de l'élection au plan des principes, mais elle a souhaité en pratique que la question de la corruption supposée dans le processus électoral soit vidée dans les meilleurs délais, afin que le vote des sénégalais ne puisse aucunement être altéré en termes de sincérité.



Souvenons-nous également que la fixation de la date d'une élection est d'ordre réglementaire et que conséquemment seul le Président de la République peut la fixer par décret. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel y relative, le Président de la République se doit de fixer une date pour l'élection présidentielle de 2024 dans les meilleurs délais. Les participants au dialogue en cours pourraient l'aider à cette fin.



Au total, la Coalition DIONNE 2024 participe au dialogue parce que l'heure est grave et il y a bien en ce moment une rupture du consensus politique et social. Rien ne doit être de trop pour trouver, dans le respect du droit et des principes démocratiques, mais sans surenchère gratuite, une solution pour assurer le passage de témoin à la tête de l'Etat, dans l'apaisement, la paix civile et la réconciliation nation.



