Pourquoi la DIC est allé fouiller chez le journaliste Jean Meïssa Diop

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 19:48 | | 1 commentaire(s)|

Les réactions de confrères et consoeurs s'insurgeant contre la descente des redoutés mais redoutables enquêteurs de la DIC chez le journaliste Jean Meïssa Diop ont été nombreuses. Mais, tous n'ont pas compris la raison exacte de cette descente musclée, pour paraphraser l'autre.

Dakarposte, qui a enquêté à l'image des limiers, a appris de bonnes sources que cela fait suite à une plainte du redouté, mais puissant griot attitré du Président de la République. En effet, Farba Ngom "himself" a saisi la DIC suite à l'article paru dans le journal "L'EXCLUSIF" dirigé par un certain Justin Ndoye. L'article, qui a courroucé l'homme des rêves de Adja Mbaye est titré: Mallettes aux patrons de presse.







Dans la ferveur de l’affaire Pétro Tim et des révélations à n’en plus finir, le journal a pensé détenir une exclusivité. En effet, il annonçait que Farba Ngom détiendrait des mallettes de 15 à 20 millions pour corrompre des patrons de presse dans l’affaire Petro Tim.



Dans leurs investigations, les enquêteurs ont alors joint au téléphone le sieur Justin Ndoye dans la journée du vendredi. En ce moment, l'horloge affichait 15 heures. Le sieur Ndoye ignorait que son téléphone était tracé. Il se trouvait vers la Place de l'Indépendance. Motif du coup de fil? C'était pour le convoquer de vive voix d'autant que le journal en question n'a pas d'adresse fixe.

Le Monsieur, qui répondait au téléphone leur indiquera alors son adresse. Or, le lieu indiqué se trouve être le domicile de ...Jean Meïssa DIOP. Les limiers, las d'attendre que Justin Ndoye se pointe à leur siège se sont alors rendus ce samedi très tôt à l'adresse indiquée. Sur place, ils ont trouvé Jean Meïssa et sa dame tombés dans les bras de Morphée. Ils ont alors fouiné, demander des pièces d'identités ...aux fins de savoir qui est Justin Ndoye

Voilà, la réalité! Tout ce qui se raconte n'est que légende!



Aux dernières nouvelles, l'enquête entamée avance à pas de géants et cette affaire et celui ou ceux qui se cachent derrière ce canard vont tomber dans la nasse des limiers. Parole de dakarposte .



Dakarposte.com

