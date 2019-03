Pourquoi la gendarmerie a arrêté le colonel Kébé L’arrestation du Colonel Abdourahim Kébé à Saint-Louis a très rapidement fait le tour de la toile. Secrétaire national chargé de la Défense du parti Rewmi et proche de Idrissa Seck, l’arrestation de cet ancien attaché à la Défense auprès de l’ambassade du Sénégal à Washington semble trouver explications.



« Sénégalais debout ! Une riposte énergétique du peuple s’impose. Face à ce qui apparaît comme un hold-up électoral que veulent nous imposer les valets de Macron, un e seule attitude, la révolte populaire. Nous ferons comprendre à la France que le Sénégal n’est pas un pays banania, et au pouvoir, que la confiscation de la volonté populaire ne sera pas acceptée », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Un appel au soulèvement qui serait vu provocateur et est condamnable après l’annonce des résultats de la Présidentielle donnant Macky Sall, leur grand adversaire, vainqueur au 1er tour avec 58,27% des voix.







