Poursuivi pour collecte de données à caractère personnel : Diop Taif obtient la liberté provisoire Le militant et « web-liveur » de l’ex parti PASTEF vient d’obtenir une liberté provisoire. Mohamadou Lamine Bara Diop, alias « Diop Taïf », et son acolyte Vito Der Mister Diouf ont été inculpés par le juge d’instruction du troisième cabinet sur la base de l’article 80 du Code Pénal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023

Emedia.sn qui relaie l’info rappelle qu’ ils étaient poursuivis pour collecte de données à caractère personnel. Sur les faits, l’activiste Diop Taïf et son co-acolyte Vito Diouf, qui est sous contrôle judiciaire, ont été surpris en train de filmer la prison de Rebeuss.



C’est ainsi qu’avec la vigilance de l’administration pénitentiaire, Diop Taïf et Vito Diouf ont été arrêtés, puis mis à la disposition des agents du commissariat de Rebeuss.



Pour sa défense, lors de leur jugement ce matin, l’avocat de Diop Taïf informe qu’il suivait le cortège de Ousmane Sonko le 3 mars 2023.



« Donner les informations au cours du convoi de Sonko ne peut nullement constituer une infraction. Il est poursuivi pour acte et manœuvre pour nature à compromettre la sécurité publique. En droit il n’y a aucun élément matériel qui incrimine Diop Taïf », a dit la robe noire. Il a demandé au tribunal « de lui renvoyer des fins de la poursuite ».



L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 22 novembre prochain.



