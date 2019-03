Poursuivi pour vol, il se réfugie dans une maison et tente d’y commettre un second forfait

Le Jeune Badara Diédhiou (35 ans), maçon et père de 3 enfants est un voleur du genre assez particulier. Poursuivi par la clameur populaire, après qu’il a volé un téléphone portable et une lampe torche, il s’est réfugié dans une chambre et tente de défoncer l’armoire.



Pris la main dans le sac, le jeune maçon condamné à quatre reprises, a été jugé et une peine de deux ans ferme retenue à son encontre. Il croupit à la MAC de Louga.













L’Observateur

